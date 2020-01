Clube de Estratégia para momentos de convívio, diversão e criação de laços

Promovido pela Biblioteca Municipal

Os jogos de tabuleiro estão cada vez mais em voga e a Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira não ficou de fora deste movimento. Com orientação da ALPCeS, todas as pessoas podem inscrever-se, sem qualquer preparação prévia, para as sessões mensais do clube que proporcionará o conhecimento de diferentes jogos.

De participação gratuita, os interessados não carecem de qualquer preparação prévia para o novo Clube de Estratégia, basta terem mais de 15 anos, inscreverem-se e aparecer para a primeira sessão, que decorre a 22 de janeiro, às 21h00, na Biblioteca Municipal. A associação feirense ALPCeS – Associação Ludopedagógica, Cultural e Social orienta a atividade e tem na sua ludoteca mais de 350 jogos – como o Ticket to Ride: Europe, Porto e Azul – que vai intercalando consoante as capacidades e desejos dos participantes.

