Clube de nutrição e culinária saudável

A realizar-se na Biblioteca Municipal

Reconhecendo a importância de uma alimentação equilibrada, a Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira promove três sessões de culinária saudável no seu novo Clube de Nutrição, orientado pela nutricionista Mariana Silva Oliveira. No passado dia 15 de janeiro e nos próximos dias 12 de fevereiro e 11 de março, aprende-se sobre Pequenos-almoços, Como Substituir o Leite e Sopas e Cremes.

