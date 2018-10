Colégio de Lamas recebe visita de professor especialista em Inovação Educacional

O Colégio de Lamas recebeu, no passado dia 19 de outubro, no âmbito da conferência “Escolas de Futuro: desafios de inovação pedagógica”, que assinalou a abertura das comemorações do 50º aniversário do Colégio, a presença de Pepe Menéndez, professor e especialista em inovação educacional que liderou a reforma do modelo educativo dos colégios jesuítas da Catalunha.

Na visita ao Colégio Pepe Menéndez visitou os ambientes Educativos Inavadores que o Colégio de Lamas inaugurou no ano passado, tendo sido a primeira escola do distrito de Aveiro a integrar estes laboratórios de aprendizagem, propícios à utilização das tecnologias digitais, desde o ensino pré-escolar até ao secundário.

“Este projeto educativo, inspirado no ‘Future Classroom Lab’, desenvolvido pela ‘European Schoolnet’ e sob orientação da Direção Geral – Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas (ERTE), permite aos alunos construírem o seu próprio conhecimento, desenvolvendo competências como a criatividade, o pensamento crítico, a resolução de problemas, a liderança, a comunicação, a colaboração, a flexibilidade e a adaptabilidade”, explicou Joana Vieira, Diretora do Colégio de Lamas.

Leia mais na versão impressa do Jornal N