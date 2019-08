Colisão rodoviária na Feira provoca dois mortos

Dois mortos e três feridos em colisão na A1 entre Estarreja e Feira

Na passada segunda-feira, dia 5 de agosto, duas pessoas morreram e três ficaram feridas na sequência de uma colisão ocorrida entre dois veículos ligeiros na A1, entre Estarreja e Santa Maria da Feira, informou a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro.

O acidente ocorreu cerca das 15h00, ao quilómetro 265 da A1, no sentido Sul-Norte. “Após o embate, uma das viaturas foi projetada contra o pilar de um viaduto existente no local”, adiantou a mesma fonte.

Do acidente contabiliza-se ainda um ferido grave, que foi assistido no local dentro de uma ambulância, e dois ligeiros, que foram, posteriormente, transportados para o Hospital de São João, no Porto.

