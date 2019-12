Conquistas Desportivas reconhecidas pela Câmara Municipal

Nas diferentes modalidades desportivas

Como forma de reconhecimento público a todos os atletas do concelho de Santa Maria da Feira que se sagraram Campeões Nacionais e vencedores de Taças no patamar máximo das competições nacionais, no ano civil de 2019, a Câmara Municipal organizou, no dia 18 de dezembro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a Cerimónia de Congratulação de Mérito Desportivo.

O Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, Emídio Sousa, e a Vereadora da Educação, Desporto e Juventude, Cristina Tenreiro, distinguiram todos os atletas que, durante este ano, ocuparam o primeiro lugar do pódio em Campeonatos Nacionais e em Taças de Portugal, nas mais diferentes modalidades, individualmente ou por equipas, elevando, desta forma, o nome do Município.

Ambos os autarcas expressaram o seu orgulho em todos os atletas, treinadores e dirigentes dos clubes que representam, pelo seus feitos e sucessos desportivos. O edil feirense reforçou que aqueles atletas eram um exemplo “da forte dinâmica do nosso território, no caso, na área do Desporto, que a par com outros setores, como a economia, a cultura e a educação, tornam Santa Maria da Feira atrativa e num local onde cada vez mais pessoas querem estar”.

Campeões Nacionais e vencedores de Taças Nacionais em 2019 distinguidos: