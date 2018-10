A “Consciente” e “Sustentável” Santa Maria de Lamas

A vila de Santa Maria de Lamas tem sido alvo de análise por parte de vários cidadãos atentos que, através das redes sociais, têm manifestado o seu desagrado e reprovação para com certas paisagens da freguesia, onde se regista o depósito de lixo em locais indevidos ou até mesmo a degradação de certos espaços, dos quais são exemplo locais como o Parque ou a Zona Central lamacense. Lucídio Dias, presidente da Junta de Freguesia, mostra-se “solidário” com as denúncias que têm sido e vão sendo colocadas, deixando também um repto e um alerta subjacente à necessidade de uma “maior consciencialização” e “sensibilização” para uma bem sucedida preservação do meio ambiente, abrindo também as portas ao futuro próximo da freguesia e revelando acções e projectos já delineados de forma a combater o flagelo exposto.E o convite, esse, fica feito. “Continuem a chamar à atenção, continuem a dar-nos alertas, mas não se fiquem pelo anonimato. Venham ter comigo, venham ter com a Junta, digam-me o que sentem, porque nós também somos humanos, nós também falhamos, mas estamos aqui para melhorar e todos juntos conseguimos fazer algo de bom pela freguesia, pelo concelho, pelo país e pelo planeta” – afirma o autarca.

