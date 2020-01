Cooperação internacional do Rotary permite reflorestação na Freita

3500 pinheiros bravos foram plantados e irão ser monitorizados

O Rotary Club de Joué les Tours (França), o Rotary Club da Feira e o Rotary Club de Arouca uniram esforços e levaram a cabo uma ação de reflorestação com 3500 árvores, finalizada no passado sábado, dia 28 de dezembro. No terreno estiveram os elementos do Rotary Club de Arouca e os jovens dos Interact Club de Arouca e do Interact Club Arouca-Escariz. A área será agora monitorizada para assegurar o sucesso do crescimento das espécies.

A iniciativa partiu do clube francês que, sensibilizado pelo flagelo dos incêndios que, ano após ano, tem assolado Portugal, disponibilizou uma verba para reflorestação, contactando o Rotary Club da Feira para encontrar um local que precisasse de ação de reflorestação. A escolha do local acabou por recair em Arouca, num local de montanha assolado por grandes incêndios em 2016, tendo o clube local tratado de toda a logística para encontrar uma área onde pudessem ser plantadas 3500 pinheiros bravos, bem como os recursos necessários.

