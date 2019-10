Cortiça em debate no Seminário “Cork_Empreende”

O Seminário “Cork_Empreende” atentará no marketing digital como uma ferramenta estratégica para fazer crescer o negócio. A iniciativa, da responsabilidade da Associação Portuguesa da Cortiça (APCOR) e do Gabinete de Consultadoria Infeira, acontecerá na próxima quarta-feira, dia 30 de Outubro, pelas 14h15, nas instalações do Centro de Formação Profissional da Indústria da Cortiça (Cincork) e é aberta ao público. A inscrição é obrigatória e poderá ser realizada através do endereço www.corkempreende.apcor.pt.

O Seminário contará com a presença de dois oradores: José Carlos Pereira, consultor especialista sénior em Desenvolvimento de Negócios, Marketing e Vendas Internacionais, e ainda com Rui Cunha, mentor em estratégia de Marketing Digital.

