Corticeira Amorim cria rolhas para espumante sem TCA detectável

Novo sistema resulta de dois anos de investimento na investigação

A Corticeira Amorim desenvolveu aquela que garante ser a primeira rolha de cortiça para vinhos espumantes com garantia de TCA não detectável. Desta forma, a empresa torna mais seguro o consumo destas bebidas, uma vez que TCA é um composto químico relacionado com o aroma/gosto a mofo no vinho. Designado NDtech Sparkling, o novo sistema desenvolvido pela Corticeira Amorim resulta de dois anos de investimento em investigação e promete ser pioneiro na triagem das rolhas. Trata-se da evolução do sistema NDtech, lançado pela companhia há três anos e que desempenha exactamente a mesma função mas em rolhas naturais para vinhos tranquilos: “As tecnologias de digitalização e avaliação são semelhantes à usada neste tipo de rolhas, mas a análise é agora focada nos discos de cortiça natural que entram em contacto com o vinho e adaptada aos três diâmetros típicos utilizados na indústria de espumantes.”

Leia mais na edição impressa do Jornal N.