Desfile de Natal solidário pela Obra do Frei Gil

O Desfile de Pais Natal Solidário tomou conta da cidade de Santa Maria da Feira, no passado sábado, dia 22 de Dezembro. A iniciativa, organizada pelo colectivo “Zerbrechlich” (“Frágil”, em português) juntou um grupo de jovens e amigos feirenses, as suas motos e veículos clássicos e não-clássicos, para juntos rumarem por uma causa maior, na quadra natalícia. O destino foi a Obra do Frei Gil e as crianças necessitadas que alberga, e para preencherem o Natal dos mais novos com sorrisos, a organização contou com a ajuda de cada participante, e reuniu não só bens e alimentos de primeira necessidade, mas também presentes como uma mesa de ping pong, uma tabela de basquetebol ou uma bola oficial. O evento contou com o apoio do comércio local, da população feirense, do Old Fashion Caffé e também da Só Ideias – Impressão e Publicidade.