Designer Sara Araújo lança nova peça de serviço de mesa

Lançamento do prato Castelo da Feira

A coleção Castelo da Feira da Vista Alegre, da autoria da designer feirense Sara Araújo, foi enriquecida com uma nova peça de serviço de mesa.

Inspirada pelo sucesso dos lançamentos de 2018 – prato marcador, prato de bolo, prato de tapas, chávenas de chá e café – a designer feirense lança agora o prato Castelo da Feira – uma peça que “surpreende pela elegância do traço e pela irreverência da abordagem, com um toque de sobriedade e modernidade”, lê-se em comunicado.

“Esta linha Vista Alegre, agora enriquecida com uma peça de importância nuclear em qualquer mesa, faz sobressair a personalidade e a beleza ímpar do nosso Castelo da Feira”.

Todas estas peças de porcelana estão à venda, em exclusivo, na loja das Coisas Giras, na Avenida Gilberta Paiva, 42, Santa Maria da Feira (loja oficial Vista Alegre). São apresentadas em embalagem gift e são uma excelente sugestão para as suas ofertas deste Natal.

