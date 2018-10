Detido por furto de metais

O Comando Territorial de Aveiro, através do Posto Territorial de Santa Maria da Feira deteve, no passado dia 22 de setembro, em flagrante delito, um homem de 63 anos, por furto de metais não preciosos, em Santa Maria da Feira. O detido foi constituído arguido e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência

No decorrer da ação de patrulhamento, os militares surpreenderam o indivíduo quando este tentava extrair extensões elétricas do estaleiro de obras de uma escola básica. O suspeito, ao avistar os militares, ainda tentou efetuar um fuga apeada, sendo imediatamente intercetado e detido.

