Detido por omissão de auxílio em atropelamento mortal

Recolha de vestígios no local terão levado à detenção

O Comando Territorial de Aveiro, através do Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação (NICAV), no dia 16 de dezembro, deteve um homem de 64 anos, por omissão de auxílio e homicídio por negligência, no concelho de Santa Maria da Feira.

A detenção foi efetuada na sequência de uma investigação às circunstâncias em que ocorreu um atropelamento mortal, ocorrido no dia 10 de dezembro, na localidade de Gião, Santa Maria da Feira, onde o condutor do veículo se colocou imediatamente em fuga após o sinistro, sem prestar auxílio ou promover o socorro ao peão atropelado, um homem de 68 anos, que faleceu no local. No seguimento das diligências realizadas desde a data do acidente, nomeadamente, através da recolha de vestígios no local, bem como de uma análise cuidada da área dos factos, logrou-se identificar o condutor e o respetivo veículo.

