Detidos em flagrante por furto

Suspeitos conduziam um veículo furtado com chapas de matrícula não correspondentes à viatura

No passado dia 12 de setembro, o Comando Territorial de Aveiro, através do Posto Territorial de Santa Maria da Feira, deteve dois homens de 54 e 26 anos, por furto qualificado, no concelho de Santa Maria da Feira.

Na sequência de uma ação de patrulhamento, os militares detetaram a presença de um indivíduo sentado no lugar do passageiro, numa viatura parqueada num local ermo, o qual estava na posse de uma seringa e outros objectos conotados com o consumo de estupefacientes. Durante a abordagem e fiscalização foi verificado que as chapas de matrícula não pertenciam àquela viatura, apurando-se que o veículo teria sido furtado, bem como as chapas de matrícula.

De seguida, outro indivíduo, que se veio a apurar ser o condutor do veículo furtado, foi visto a sair de uma roulotte de venda de comida, mas que não estava em funcionamento.

