A Câmara Municipal de Santa Maria da Feira promoveu, na passada semana, um conjunto de atividades que assinalaram o Dia Internacional da Cidade Educadora, comemorado a 30 de novembro. A efeméride exalta a importância da educação e dá visibilidade ao compromisso dos governos locais de a destacar como vetor gerador de bem-estar, convivência, prosperidade e coesão social.

As Cidades Educadoras apostam na criação de contextos urbanos com uma visão ampla da Educação ao longo da vida, maximizando o impacto educativo das suas políticas municipais. Para cada edição do Dia Internacional da Cidade Educadora, é proposto um lema como fio condutor da celebração, sendo o lema da edição deste ano “Escutar a cidade para a transformar”. Partindo desta premissa, o Município de Santa Maria da Feira convidou os munícipes a participar, dando visibilidade ao compromisso de escutar a cidade, incorporar as diversas vozes e abrir espaços de construção democrática e participativa.