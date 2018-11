Imaginarius distinguido na área do turismo cultural sustentável

Prémio internacional anunciado no Chipre

O Imaginarius Centro de Criação – Arte e Espaço Público (ICC) arrecadou o segundo lugar nos prémios europeus de Turismo Cultural Sustentável – ©ECTN Awards 2018 EYCH –, atribuído pela European Cultural Tourism Network (ECTN), na categoria de Contributos das Indústrias Culturais e Criativas.

No ano em que se celebra o Ano Europeu do Património Cultural, Santa Maria da Feira recebe prémio de “Destino de Turismo Cultural Sustentável 2018”, o único que premeia o desenvolvimento e a promoção do turismo cultural na Europa. Esta distinção ao ICC foi anunciada numa cerimónia que decorreu em Pafos, Chipre, a 25 de outubro de 2018, no âmbito da 11ª Conferência Internacional de Turismo Cultural da Europa.

Gil Ferreira, vereador que tutela a pasta da cultura e do turismo do município de Santa Maria da Feira, recebeu orgulhosamente o prémio que representa “um importante contributo para a notoriedade de Santa Maria da Feira à escala europeia enquanto destino de Turismo Cultural Sustentável e o reconhecimento do trabalho do ICC no setor das Indústrias Culturais e Criativas”.

Com foco no património cultural, foram entregues prémios em sete categorias: Religião e Peregrinações; Costeiro e Marítimo; Paisagens Culturais; Industrial e Militar; Casas Históricas, Aldeias e Cidades; Produtos Temáticos Transnacionais; Contribuições das Indústrias Culturais e Criativas. Ao todo, concorreram 57 candidatos, oriundos de 15 países.

Os prémios de “Destino de Turismo Cultural Sustentável”, dinamizados desde 2014 pela ECTN, pretendem reconhecer a excelência dos destinos turísticos culturais que se destacam pelas experiências proporcionadas aos visitantes, respeitando as tradições, o envolvimento das comunidades locais e o desenvolvimento de iniciativas sustentáveis e responsáveis de turismo cultural.