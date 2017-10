Doações dos feirenses já chegaram aos concelhos afectados pelos incêndios

O Município de Santa Maria da Feira anunciou, na terça-feira, que foi efectuada a primeira entrega de bens doados pelos munícipes a favor dos concelhos mais afectados pelos últimos incêndios. O primeiro carregamento de donativos, provenientes dos diferentes pontos de recolha, teve como destino o concelho de Castelo de Paiva. Esta foi uma acção concertada do Serviço Municipal de Protecção Civil de Santa Maria da Feira com os diversos agentes municipais de Protecção Civil e Bombeiros Voluntários de Castelo de Paiva. Até ao final do mês, os quartéis dos bombeiros voluntários de Arrifana, Feira e Lourosa, bem como o Núcleo de Sanguedo da Cruz Vermelha Portuguesa continuam a receber bens que serão encaminhados para as zonas afectadas pelos incêndios.

Exemplos de bens a doar:

– Pentes, escovas de cabelo, lâminas, fraldas, pensos e tampões, toalhetes, champôs, gel/sabonetes, escovas e pastas de dentes;

– Roupa adequada a esta época do ano, atoalhados, utensílios de cozinha, lençóis;

– Alimentos não perecíveis e bebidas, preferencialmente em embalagens individuais para facilitar a distribuição;

– Alimentos para os animais.

O município lembra ainda que a entrega dos artigos, separados por tipos e embalados em sacos ou caixas, facilita a triagem e a distribuição dos bens.