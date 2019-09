Dois detidos por tráfico de estupefacientes

Os detidos deslocavam-se a bairros sociais da cidade do Porto onde adquiriam cocaína e heroína para revender em Santa Maria da Feira

Na passada quarta-feira, dia 11 de setembro, o Comando Territorial de Aveiro, através da Secção de Informações e Investigação Criminal, no concelho de Santa Maria da Feira, deteve dois homens em flagrante delito, com 52 e 31 anos, pela prática do crime de tráfico de estupefacientes.

No âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes que decorria há duas semanas, os militares apuraram que os indivíduos se deslocavam diariamente a bairros sociais, da cidade do Porto, onde adquiriam cocaína e heroína para posterior revenda a consumidores em Santa Maria da Feira e localidades limítrofes. No decorrer das diligências, foi possível detetar droga no interior do veículo em se se faziam transportar e nas suas residências.

Leia mais na edição impressa do Jornal N.