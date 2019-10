Duas toneladas de alimentos doados assinalam o Dia do Animal na AANIFEIRA

A Associação dos Amigos dos Animais de Santa Maria da Feira recebeu 2 toneladas de alimentos para os 300 animais que se encontram ao seu cuidado. 220 cães e 70 gatos recebem, além da alimentação doada pela empresa Ovargado, a visita de dezena e meia de alunos do externato de São Miguel (Ovar). A iniciativa, integrada no projeto da IACA – Associação Portuguesa dos Industriais de Alimentos Compostos para Animais – IACA Solidária, ao qual a Ovargado se associa com a oferta da alimentação e com uma explicação acerca dos alimentos que devem, ou não, fazer parte de uma dieta que contribua para o bem-estar dos seus animais de estimação. Segundo Lígia Pode, Presidente do Conselho de Administração da Ovargado, SA, «esta iniciativa insere-se no projeto IACA solidária que é um projeto de valor e que no fundo associa as diversas iniciativas de responsabilidade social que o setor tem tido ao longo do tempo, como o apoio aos agricultores que foram afetados pelos fogos de Mação e Vila de Rei ou, antes disso, aos de Pedrogão Grande. Esta atividade em concreto tem também a intenção de chamar a atenção à sociedade civil para o facto de o bem-estar animal, tal como acontece nos seres humanos, estar intrinsecamente associado à qualidade da sua alimentação». Neste dia a IACA desenvolve mais três iniciativas semelhantes em outras três localidades do país – Ovar, Tomar e Leiria. Ao todo, a instituição assinala o Dia do Animal com a oferta de 12 toneladas de alimentos para beneficiar cerca de 2000 animais que se encontram nas 10 associações de proteção de animais beneficiadas. A iniciativa envolve mais de uma centena de alunos de quatro escolas dos concelhos de Ovar, Santa Maria da Feira e Tomar. São eles que entregam as ofertas das associadas da IACA – Sorgal, Ovargado e Petmaxi. Ainda neste dia, a Aanifeira recebeu a visita dos utentes da Cercifeira.