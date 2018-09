Ecocentro de Lobão tem lixeira a céu aberto

Fica na rua das Fontaínhas em plena entrada da freguesia. O Ecocentro de Lobão recebe resíduos recicláveis. Na sua entrada, no entanto, no final desta rua sem saída, é possível visualizar uma lixeira a céu aberto onde se pode encontrar de tudo.

Desde sofás, colchões, cadeiras, brinquedos, pneus, roupa e lixo variado o passeio em frente ao Ecocentro é um verdadeiro repositório do mais variado tipo de lixo.

Ao Jornal N um morador, com residência próxima daquele local, afirma que o mesmo “ foi limpo há pouco tempo e que agora está pior. Isto é uma vergonha”, afirma ao Jornal N, para depois acrescentar que já contactou a Junta de Freguesia que não assume responsabilidades.