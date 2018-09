Enfermeiros do Hospital São Sebastião em greve

Os enfermeiros do Hospital São Sebastião fizeram greve, no passado dia 29 de Agosto, em frente às instalações do hospital, onde reivindicavam “ justa e correta contagem dos pontos para o efeito do descongelamento das progressões a todos os enfermeiros, independentemente do vínculo, pagamento do suplemento remuneratório a todos os enfermeiros especialistas e a contratação de mais enfermeiros.

A greve, organizada pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) teve início no turno da manhã, pelas 10h00 e, segundo o enfermeiro Pedro Frias, teve uma adesão de cerca de 80 por cento.

“ Todas as cirurgias, no bloco operatório, agendadas para esta manhã, foram canceladas e funcionaram apenas os serviços mínimos. Também nos outros departamentos funcionaram apenas serviços mínimos”, informou ao Jornal N Pedro Frias, acrescentado que na concentração estiveram presentes cerca de meia centena de pessoa que irão, posteriormente, entregar dois abaixo assinados à administração do Centro Hospitalar entre Douro e Vouga, ao Ministério da Saúde e ao Ministério das Finanças.

Leia mais na edição impressa do Jornal N.