Escanções do Norte:“Estes vinhos nasceram para serem velhos”

O tema vinho é “inesgotável” principalmente entre escanções. O Jornal N foi convidado para um encontro entre amigos, e escanções, da antiga delegação de Escanções do Norte da Associação Portuguesa. Foi em Santa Maria da Feira, no Restaurante Baco, que Vítor Pinho organizou o jantar entre os escanções mais experientes do país.

O mote para o encontro foi simples: cada um dos escanções leva uma garrafa para dar a provar, trocam-se ideias, experiências e conhecimentos entre profissionais. E dão-se aos curiosos presentes como o conhecimento de uma vida inteira com a elegância que só alcança os humildes e melhores exemplos do brilhantismo das classes da Escola de Hotelaria do Porto.

“Fizemos um encontro em Dezembro da antiga delegação da associação de escanções, hoje já é o segundo e inclui jovens escanções, temos o director da Vinalda, que é o Sérgio Pereira e o Pedro Marques que é o escanção e chefe de mesa do The Yeatman Hotel, no Porto, temos o Adácio Ribeiro que é escanção e director de F&B da Casa da Calçada” – explica Vítor Pinho.

