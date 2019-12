Escola N.º 1 de Santa Maria da Feira e CD Feirense em destaque na campanha “Bairro Feliz”

Uma iniciativa nacional da marca Pingo Doce

A Associação de Pais da Escola nº1 de Santa Maria da Feira foi a vencedora da campanha “Bairro Feliz”, uma iniciativa lançada a nível nacional pela marca Pingo Doce, que visa sensibilizar e reunir as entidades locais em torno de uma causa que torne o seu “bairro” num local mais “feliz”, podendo esta ser de índole educacional, ambiental, ao nível da saúde e do desporto, ou até da cultura. O programa está já espalhado por nove distritos, entre os quais Aveiro, Braga, Bragança, Coimbra, Guarda, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.

Depois de devidamente apresentadas as causas a votação, por cada 10 euros em compras, foi facultado a cada cliente uma “moeda Bairro Feliz”, com a qual poderia votar na causa que entendesse ser de maior pertinência. A contagem foi efectuada a 12 de Dezembro, e foi nesse momento que a Associação de Pais da Escola nº1 de Santa Maria da Feira se sagrou vencedora da iniciativa, reunindo 101,9 quilogramas de “moedas simbólicas”, com a causa “Recreio com Sombras”. A secção de Andebol do Clube Desportivo Feirense mereceu também destaque no certame, tendo reunido 78,85 quilogramas de “votos”.

