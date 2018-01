Escolaglobal convidada pela Microsoft para maior feira de educação do Mundo

A escolaglobal é a primeira escola portuguesa a participar na BETT 2018, que se realiza em Londres, entre 24 e 27 de Janeiro. Foi a sede da Microsoft, nos Estados Unidos, que convidou o colégio feirense a ser um dos oradores da BETT, considerada a maior feira de tecnologia educativa do mundo.

Nuno Moutinho, director-geral do agrupamento de escolas privadas de Santa Maria da Feira, sublinha que o convite “representa o reconhecimento da Microsoft dos Estados Unidos em como somos uma das escolas mais inovadoras do Mundo no que diz respeito à utilização da tecnologia educativa”. “O que nos foi pedido foi que fizéssemos uma reflexão sobre estes três anos lectivos e mostrar aquilo que de bom estamos a fazer”, afirma Nuno Moutinho. Assim, o projecto TeK.escolaglobal estará em destaque no painel “Unleashing Criativity”, que ocupará a tarde do dia 24 de Janeiro.

