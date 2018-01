Escolaglobal financiada para desenvolver 13 projetos de Ciência

A Escolaglobal está a desenvolver treze projetos de ciência, candidatos à 15ª edição do concurso nacional “Ciência na Escola”, com o apoio da Fundação Ilídio Pinho. “A Ciência na Escola ao Serviço do Desenvolvimento e da Humanização” foi o mote lançado pela Fundação para este ano letivo e, nesse sentido, estes treze projetos foram destacados por apresentarem um potencial inovador nestas áreas. Desde tintas condutoras de eletricidade até robôs que ajudam a reciclar, os projetos a desenvolver abrangem todos os níveis de ensino, desde a Educação Pré-escolar até ao Ensino Secundário.

O financiamento traduziu-se numa verba de cinco mil e quatrocentos euros entregue à escola no passado dia 16 de Janeiro, na cerimónia da Fundação Ilídio Pinho.

