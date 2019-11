“Essencialmente o que nos distingue das outras lojas é a qualidade e o bom atendimento”

Inaugurada em 2017 e situada na Estrada Nacional nº1, no Edifício Henrique Resende, em Mozelos, encontramos a loja MD Pet Shop. O Jornal N esteve à conversa com Mónica Pais, de 40 anos, sócio-gerente da loja, que retrata os desafios do seu negócio e a distinção do estabelecimento dedicado aos animais.

Como é que surgiu a ideia para a criação desta loja? Há quantos anos existe?

A loja fez dois anos no dia 11 de novembro e a ideia surgiu de um grupo de amigos que se juntaram e acharam que era uma boa ideia a criação deste projeto. A ideia era iniciar um projeto que fosse diferente. Eu não gostava daquilo que fazia e achei por bem associar-me a esta proposta também.