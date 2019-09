“Estes quatro anos de legislatura devolveram a esperança ao povo português”

Aos 43 anos, natural de Santa Maria da Feira, Susana Correia surge como quinta na lista de candidatos por Aveiro do Partido Socialista nas próximas Legislativas do dia 6 de Outubro. Depois de ter liderado a Junta de Freguesia de Espargo, ter sido parte integrante da equipa de vereação opositora na Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e de ter acumulado cargos na direcção do distrito, a responsável encara a possível eleição para a AR com “um enorme sentido de responsabilidade”, prometendo responder “aos anseios da população”.

Que leitura lhe merece a lista de candidatos apresentada pelo PS/Aveiro?

Reconheço muita competência e experiência nesta lista, até porque alguns dos nomes já deram provas ao nível de governações anteriores. É, acima de tudo, uma lista composta por pessoas que reconhecem as dificuldades e as necessidades do distrito.