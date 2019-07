Eugénio Campos cria jóia exclusiva para a Viagem Medieval

Maior recriação histórica medieval da Europa

A conceituada marca Eugénio Campos Jewels associa-se à XXIII Viagem Medieval em Terra de Santa Maria, com a criação de uma jóia exclusiva e limitada. Ao joalheiro Eugénio Campos juntam-se outras marcas e artistas de renome apresentando uma T-Shirt, um Perfume e uma Mala inspirados neste evento de Santa Maria da Feira.

Jóia única e especial com assinatura Eugénio Campos

“Tal como Santa Maria da Feira esta jóia representa a coragem e a bravura que tanto caracterizam esta cidade. Mais do que uma jóia é um amuleto de proteção que irá despertar em si a audácia e confiança a cada dia”, in Eugénio Campos Jewels.

A jóia, fio com pendente, celebra dois anos especiais do reinado retratado nesta edição da Viagem Medieval em Terra de Santa Maria – D. Fernando, O Belo Inconstante: 1367, ano em que D. Fernando sobe ao trono, época de grandes transformações sociais e económicas do mundo ocidental, e 1987, ano em que foi fundada a marca Eugénio Campos Jewels.

Esta jóia representa a nobreza, exibida pela coroa da marca Eugénio Campos, e o seu design foi inspirado na moeda da época de 1367.

Leia mais na edição impressa do Jornal N.