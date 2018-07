Exposição: Antigos Alunos Reunidos em torno da Arte

São 54 pessoas e todos têm um ponto em comum. Outrora, todos fizeram parte da família “artes”. Uns são professores, outros ex e atuais alunos do curso de Artes do Colégio Liceal de Santa Maria de Lamas. Agora, depois do percurso feito e no último ano em que o curso está no Colégio (pelo menos nos moldes em que existiu), recordam os velhos tempos de estudantes numa exposição icónica que, durante quinze dias – começou dia 7 de Julho – irá “enfeitar” as paredes da Federação de Associação de Pais e Encarregados de Educação – FAP Feira.

Tem entrada livre. Demorou meio ano a ser preparada e, a meio, ainda se pensou que não seria realizada. Tem 114 trabalhos expostos – 2 a 3 trabalhos, em média, por autor.

Em comum? O formato 20 x 20 e o material : papel ou cartão. O resto? É a imaginação que decide.

Na “Exposição de Antigos Alunos do Colégio de Lamas” conseguimos encontrar fotografia, ilustração, design gráfico. Animais, pessoas, sombras, livros. É difícil descrever o que os olhos vêem sem se ter uma “aptência para a coisa”. Sem se conhecer o autor. Isto porque tudo é reflexo de variadas personalidades ali espelhadas. Recordadas. Passadas para “arte”. Porque é preciso ter um dom para se fazer “arte”. Para a compreender e entender. Porque é necessário valorizar, e exprimir o que vai dentro de cada um.

Leia mais na edição impressa do Jornal N.