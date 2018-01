No dia 20 de Janeiro, pelas 16h00, a Cervejaria Norte inaugura a exposição de pintura com o tema “As Fogaceiras”. A exposição apresenta várias obras inspiradas e concebidas pela conceituada pintora Feirense, Teresa Heitor. A inauguração contará também com a presença da também conceituada escritora Feirense, Gracinda Coelho que irá recitar vários poemas referentes ao tema.