Feira: Greve dos professores pouco significativa

Na passada quarta feira (3 de Outubro) alguns alunos feirenses não tiveram aulas. Isto devido à greve dos professores que contestam contra o congelamento das carreiras profissionais e precariedade. No entanto, a adesão à greve no concelho não foi muito significativa, destacando-se a EB1 de Canedo, que encerou, assim como duas escolas primárias do Agrupamento de Escolas António Alves Amorim, em Lourosa, que estiveram também encerradas.

Agrupamento de Escolas de Argoncilhe – Todas as escolas funcionaram. Foi pacífico porque faltaram apenas 20 professores no total.

Agrupamento de Escolas de Arrifana – Todas as escolas estiveram sempre abertas e não houve nada significativo. Nenhum estabelecimento fechou.

Agrupamento de Escolas de Canedo – Encerrou a EB1 de Canedo

Agrupamento de Escolas da Corga de Lobão – A greve teve pouca adesão e não chegou aos 9 %. Nenhum estabelecimento fechou.

