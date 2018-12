A Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e, por conseguinte, o Centro histórico feirense encheram-se de populares (e não só) para aquela que é considerada “uma das noites mais mágicas do ano”, como declarou Emídio Sousa pelas 21h30 do dia 30 de novembro.

Aquela era a hora pela qual centenas de feirenses esperavam. Na janela da sua “casa” o Presidente da Câmara deu as Boas Vindas e convidou todos os presentes a participarem nas celebrações natalícias do concelho.“Comando na mão, e carrega no botão”. As luzes ligaram para não se voltarem a apagar até ao fim das festas. Depois de tudo iluminado e de o espírito já estar, também ele, presente, era hora de “abrir as portas”.

A chave para o Perlim estava na mão.Ouviu-se, ao fundo, uma voz.

“Pai Natal? Pai Natal?

