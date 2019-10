Feira investe em clínica veterinária, mas diz que Estado devia indemnizar autarquias

Investimento colocado na ordem dos 150 mil euros

A Câmara de Santa Maria da Feira está a requalificar a sua clínica veterinária municipal com um investimento na ordem dos 150.000 euros, tendo defendido, na passada sexta-feira, que o Estado devia “indemnizar as autarquias” por uma lei “mal pensada”.

É essa a perspetiva do Presidente Emídio Sousa, que avançou que a empreitada em causa se destina a melhorar as condições do gabinete médico do veterinário municipal, situado no estaleiro da autarquia, mas avisa que a empreitada “está longe de resolver os problemas” criados pela recente legislação impedindo a occisão de animais errantes.

“Queremos melhores condições na nossa clínica veterinária, que só se destina a assegurar a vacinação contra a raiva, que é competência municipal, e a acolher pontualmente três ou quatro animais, no máximo, entre o momento de recolha e a sua transferência para o canil intermunicipal”, declarou o Presidente da Câmara, Emídio Sousa.

Leia mais na edição impressa do Jornal N.