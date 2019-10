FEIRENSINO entrega Diplomas e Certificados a 50 alunos

No passado sábado, dia 28 de setembro, a FEIRENSINO realizou uma cerimónia de entrega de Diplomas e Certificados aos alunos que concluíram com sucesso o processo de RVCC (Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências) neste Centro.

A cerimónia, realizada no Auditório da Junta de Freguesia de Lourosa contou com as presenças do diretor-geral da FEIRENSINO, Óscar Reis,o presidente da Junta de Freguesia de Lourosa, Armando Teixeira, assim como dirigentes, representantes das entidades envolvidas, parceiros sociais, empresariais, entre outros.

O evento de reconhecimento iniciou-se por volta das 17h00 , de maneira a que a primeira intervenção ficou ao encargo do Diretor-Geral da FEIRENSINO, Óscar Reis que começou por dizer que “não havia melhor forma de assinalar o 16º aniversário da FEIRENSINO escrevendo esta página que hoje escrevemos”. “Gostaria de vos falar que, durante este período, não temos dúvida do sacrifício e dos momentos em que deixaram muita coisa para trás, até a família, e temos a noção do empenhamento através do acompanhamento diário que fizemos. Há pessoas que sonham e há pessoas que trabalham e vocês trabalharam afincadamente por concluir o vosso sonho, parabéns”.