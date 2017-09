Festival de cerveja artesanal em Santa Maria da Feira

O Mercado Municipal de Santa Maria da Feira vai receber o II Festival da Cerveja Artesanal com Lúpulo Feirense, nos dias 20, 21 e 22 de Outubro. Durante o certame vão ser apresentadas sete cervejas artesanais exclusivas, de edição limitada, produzidas com lúpulo fresco cultivado nas margens do rio Cáster. Para além dos sete mil litros de cerveja artesanal disponibilizados pelos cervejeiros convidados, o festival contará com workshops, esculturas de Paulo Neves, artesanato urbano, motas clássicas e café racers, concertos e DJ Sets.

