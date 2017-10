A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Arrifana vai realizar nos próximos dias 13 e 14 de Outubro o 3º Festival da Francesinha. O evento vai decorrer nas instalações do quartel da Associação na Avenida 5 de Outubro, com o objectivo de angariar fundos para os Bombeiros. Na sexta-feira, dia 13, o festival abre às 19h00, e no sábado, dia 14, a partir das 16h00.