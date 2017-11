Filme promocional de Perlim vence prémio internacional

Após duas distinções nacionais como espaço de animação e conteúdos dedicados às famílias, com “Melhor Performance em Animação da Gala dos Eventos 2014” e “TOP 5 Os Melhores Espaços para Famílias em Portugal”, Perlim foi galardoado na última semana com o prémio do Festival Internacional de Cinema e Turismo, o ART&TUR, na TOURFILM SECTION – National and International Competition, pelo filme promocional do parque temático de Natal.

O ART&TUR – Festival Internacional de Cinema de Turismo é uma iniciativa que já faz parte dos mais importantes roteiros dos festivais internacionais associados a trabalhos de cinematografia e filmografia. Um evento único no âmbito nacional, da responsabilidade da APTUR – Associação Portuguesa de Turismologia e que conta com filmes de 41 países a concurso. O júri do festival 2017 foi constituído pelos mais reputados profissionais em áreas diversas ligadas ao Marketing, Turismo, Comunicação, entre outras áreas, e sendo provenientes de países como o Irão, Chile, Japão, Índia, Brasil, Alemanha, Países Baixos, Portugal, entre outros.

Para Emídio Sousa, presidente da Câmara Municipal e também presidente do Conselho de Administração da Empresa Municipal Feira Viva, este prémio representa “o reconhecimento do trabalho efetuado na internacionalização e promoção turística do território e do empenho dos trabalhadores do Município e de toda a comunidade feirense”.