Filme “Yesterday” na Biblioteca Municipal

Baseado numa premissa inverosímil, o filme “Yesterday” recebeu o aval dos membros originais da banda The Beatles, que se viram “obliterados” neste filme depois de um apagão global. O único a não sofrer as consequências do mesmo foi Jack, o protagonista, interpretado por Himesh Patel, que sofre um acidente e acorda no hospital como o único ser humano a ter alguma recoleção da banda inglesa.

Jack, um compositor falhado, sofre um acidente e acorda numa realidade alternativa. Quando toca a música “Yesterday” numa festa, todos pensam ser da sua autoria. Perplexo, percebe que ninguém se lembra dos Beatles e decide aproveitar para finalmente impulsionar a sua carreira, plagiando as músicas intemporais da banda.

Surpresos, os amigos aplaudem e questionam de onde veio a inspiração para aquela música. The Beatles, ninguém conhece. Perplexo, Jack toca música atrás de música da banda e aproveita a onda de elogios para lançar a carreira que nunca teve. Pelo percurso, faz duetos com Ed Sheeran, passeia por Liverpool e apaixona-se pela jovem Ellie (Lily James), até que o segredo é descoberto e John Lennon entra em cena para o encorajar a viver com verdade.