Fórum Social atenta na prevenção do suícidio

Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira acolheu mais de 200 participantes na 2ª edição do encontro temático do Fórum Social associado ao Dia Mundial da Saúde Mental

Na passada quinta-feira, 10 de outubro, realizou-se o 2º Encontro Temático do Fórum Social, associado ao Dia Mundial da Saúde Mental. Esta edição focou-se na temática da prevenção do suicídio através da exposição dos oradores e num debate, em mesa redonda: “Falar de suicídio – Conversas Cruzadas” moderado por Miguel Martins, psiquiatra e coordenador do Hospital de Dia do Departamento de Saúde Mental do CHEDV – psicoterapeuta.

No desenvolvimento da Fórum Social – relacionado com a resposta do SNS (Serviço Nacional de Saúde) face à prevenção do suicídio e resposta na saúde mental – Miguel Paiva, presidente do Conselho Administrativo do CHEDV, destacou que a “maior preocupação surgiu a partir de 2016” e que o centro hospitalar “está atento”. Por outro lado, referiu que “nenhum centro hospitalar do SNS está satisfeito” com as respostas dadas, contudo, face ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, considera-se “orgulhoso”. Já o edil, Emídio Sousa, constatou que a realização destes fóruns “tem sido fantásticos”. “Nunca pensei que uma freguesia realizasse um fórum relativo à saúde mental e devo congratular os presidentes destes fóruns. De facto, Santa Maria da Feira necessita de melhorias na resposta da saúde mental e temos essa ambição. Esta é uma região que trabalha muito e deve reinvindicar ao Estado o que lhe é merecido”, afirmou o Presidente Municipal de Santa Maria da Feira.

Leia mais na edição impressa do Jornal N.