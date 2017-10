Gabriel Gama tem uma técnica para colher legumes gigantes da sua pequena horta, mas ainda assim, ficou surpreendido quando retirou da terra uma batata-doce com 2,910 kg. “Meti à terra quatro exemplares de batata-doce com tamanho vulgar, em meados de Junho e colhi 23,200kg do dia quatro do corrente mês” – contou ao Jornal N.

