“Galhofar”: uma noite de stand-upcomedy em Milheirós

Inscrições abertas até 8 de Outubro

É no próximo dia 17 de Novembro que o Centro Cultural de Milheirós de Poiares acolhe o “Galhofar”, uma competição artística entre os amantes do stand-upcomedy, que resulta de uma organização conjunta entre a associação “In Milheirós” e a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. O evento é apadrinhado pelo reconhecido humorista Joel Ricardo Santos, e desdobra-se em duas vertentes: um workshop agendado para as 15h00 do dia 10 de Novembro e uma competição em palco marcada para o dia 17 (entre as 21h00 e as 22h30).

Sendo um evento de natureza competitiva, o evento premiará os três comediantes mais votados pelo público presente no auditório. O “Galhofar” apenas permite a participação na iniciativa a humoristas com textos de autoria própria, sem acessórios, cenários ou caracterização. As inscrições estendem-se até ao próximo dia 8 de Outubro, e a ficha de inscrição poderá ser preenchida através do link https://drive.google.com/open?id=1lyhUN4iQUL0oCwBPckFlDaj4UJZGPmV, acompanhada pelo envio de um vídeo de um minuto para o e-mail inmilheiros@gmail.com. Todas as informações e respectivo regulamento poderão ser consultados emhttps://www.facebook.com/inMilheiros/.