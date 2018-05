GNR e crianças unidas em torno da população idosa

São crianças da Escola Primária EB 1 do Farinheiro, em Fornos. De quinze em quinze dias, normalmente, e sempre à quarta – feira, visitam idosos do concelho que vivem isolados e não conseguem sair de casa para tomarem chá com eles e fazer companhia, num projecto designado voluntariado da Fari Queijo, uma “pequena empresa” que produziram na escola.

Na passada quarta — feira o Jornal N acompanhou a visita de nove crianças da escola (escolhidas por sorteio), entre os 6 e os 9 anos, a casa do senhor Serafim (98 anos) e da Dona Alice (94 anos), um casal de idosos, residente em Fornos, que vive isolado em sua casa com uma das quatro filhas.

Naquele dia aquela visita tinha convidados especiais. Ao abrigo do Projecto Escola Segura e através de um convite que lhes foi endereçado dois agentes da GNR de Santa Maria da Feira, o agente Madureira e o agente Pedro, acompanharam também as crianças.

Leia mais na edição impressa do Jornal N.