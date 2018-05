Há Dragões de barba rija e Morcegos da Fruta na Alvespets

A Alvespets é um espaço de venda, exposição, conservação e protecção de animais exóticos. Situado no Parque dos Duques, em Lourosa, o estabelecimento tem para venda várias serpentes, para todos os tamanhos e bolsos, Dragões Barbudos, Iguanas Verdes, estando ainda incluídos num projecto de reprodução e conservação das Civetas “do Café”, espécie da qual se extrai o aroma para confeccionar o café mais caro do Mundo, com origem na Indonésia. Para além disto, há tartarugas terrestres, escorpiões, tarântulas e morcegos da fruta para visitar, não deixando de parte os tagarelas Papagaios e Arara, sempre dispostos a comunicar com os clientes. O Jornal N esteve à conversa com Sandra Silva, co-proprietária do espaço, em conjunto com Manuel Alves, e tratadora da loja.

Leia mais na edição impressa do Jornal N ou assine a versão digital aqui