Homem detido por tráfico de droga

O detido teria na sua posse 461 doses de haxixe e vendia o estupefaciente em vários pontos do concelho

O Comando Territorial de Aveiro, através do Núcleo de Investigação Criminal de Santa Maria da Feira, no dia 31 de julho, deteve um homem de 46 anos pela prática do crime de estupefacientes.

No âmbito de uma investigação pelo crime de tráfico de estupefacientes, que durou cerca de oito meses, apurou-se que o suspeito vendia o produto estupefaciente em vários pontos de Santa Maria da Feira, utilizando o seu veículo e marcando pontos de encontro com os consumidores.

Assim foi dado cumprimento a dois mandados de busca, nomeadamente na residência e veículo do suspeito, que culminou na apreensão do seguinte material:

461 doses de haxixe;

Um veículo;

Uma arma branca;

160 euros em numerário

