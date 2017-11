A Hora H é na Litocar

A Litocar, concessionário Hyundai realiza até domingo a “Hora: H”, uma acção que tem como lema “É hora de ter um Hyundai”. Assim, no concessionário Hyundai em Santa Maria da Feira, na zona industrial do Roligo, os visitantes podem conhecer um lote de 70 viaturas de toda a gama Hyundai, desde viaturas de serviço, usadas e novas, que vão estar disponíveis a preços verdadeiramente interessantes. De acordo com Gil Caldas, responsável de vendas da marca sul coreana, «há oportunidades exclusivas, com descontos que podem chegar aos 8 mil euros».