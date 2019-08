Hospital São Sebastião investe 2 ME para melhorar eficiência energética

Intervenção de 2,6 milhões de euros servirá sobretudo para isolamento térmico e iluminação até 2022

O Hospital São Sebastião vai investir 2,6 milhões de euros num programa de eficiência energética. A respetiva administração anunciou, no passado dia 5 de agosto, que o investimento foca-se, sobretudo, ao nível do isolamento térmico e da iluminação.

A intervenção anunciada pelo conselho de administração do Centro Hospitalar do Entre Douro e Vouga (CHEDV) deverá arrancar até final do ano e tem garantida uma “comparticipação comunitária superior a dois milhões de euros” no âmbito do Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR). A informação é do administrador do CHEDV, Miguel Paiva, segundo o qual o objetivo é converter os atuais sistemas energéticos do hospital em modelos que assegurem “poupanças significativas em termos de consumo de energia, melhorando até alguns outputs de serviço e de segurança no abastecimento”.

O edifício em causa “já tem 20 anos e apresenta algumas disfuncionalidades em termos de eficiência energética”, por não ter sido sujeito às devidas atualizações a esse nível, mencionou o responsável à Agência Lusa.”Este projeto é fundamental para modernizarmos algumas áreas do hospital e para conseguirmos reduzir consumos, seja pela adoção de tecnologias mais modernas e menos poluentes, seja pela redução dos desperdícios que temos, como é o caso da estabilidade térmica que se perde por fachadas e janelas cujo isolamento não é o melhor”, explicou Miguel Paiva, administrador do CHEDV.

