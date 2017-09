Ideias para reabilitar zona envolvente ao antigo Matadouro valem 20 mil euros

Está aberto um concurso público internacional de ideias para a reabilitação da zona envolvente ao antigo Matadouro Municipal de Santa Maria da Feira, agora reconvertido no Imaginarius Centro de Criação, Arte e Espaço Público. As propostas de intervenção deverão ser entregues até ao dia 2 de Dezembro, por profissionais habilitados a exercer a actividade de elaboração de estudos e projectos de Arquitectura em Portugal. As três melhores ideias serão premiadas com dez mil, seis mil e quatro mil euros, respectivamente.

Leia mais na edição impressa de 25 de Setembro.