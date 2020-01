Identificada dupla que terá roubado gasolineira

No último dia do ano, em Santa Maria da Feira

A PSP de Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, identificou na passada quarta-feira, dia 1 de janeiro, dois jovens que terão assaltado um posto de abastecimento de combustíveis no último dia do ano, informou aquela força policial.

Em comunicado, a PSP refere que os suspeitos, de 18 e 20 anos, terão abordado a funcionária do estabelecimento, por volta das 19h00 e sob coação e de rosto tapado, roubaram 600 euros da caixa registadora e vários maços de tabaco, fugindo para parte incerta.

“Das diligências realizadas pela PSP, resultou, atá à data, para além da identificação dos suspeitos, a recuperação de 323,83 euros e 36 maços de tabaco”, referem na mesma nota.

Leia mais na edição impressa do Jornal N.