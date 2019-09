Identificado por caça com recurso a meio não autorizado

Homem terá usado uma ave no interior de uma gaiola com alçapão para servir de chamariz

No passado dia 12 de setembro, o Comando Territorial de Aveiro, através do Núcleo de Proteção Ambiental de Santa Maria da Feira, identificou um homem, de 29 anos, por uso de mecanismo de caça não autorizado.

No decorrer de uma fiscalização, os militares detetaram um mecanismo de caça com recurso a meio não autorizado, nomeadamente uma gaiola com alçapão, com uma ave no seu interior, usada como chamariz. O suspeito de imediato assumiu a propriedade do mecanismo de caça, tendo sido identificado e constituído arguido.

