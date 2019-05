Imagens sonoras em Telabranca

Duo apresenta ‘Cleaning Folders’ no Cineteatro

Rui Flash e Victor Fernandes conheceram-se no ano passado, num jam improvisado, e formaram os Telabranca, projeto de cariz experimental que mistura vários instrumentos e linguagens com um resultado único e surpreendente. Atuam no dia 8 de maio, às 22h00, no Cineteatro António Lamoso, em Santa Maria da Feira.

Tudo começou numa festa, em 2018, em casa de um amigo comum, quando Rui Flash ‘dava uns toques’ de violão e Victor Fernandes quis acompanhá-lo no piano elétrico. Surgiu uma parceria, com base nas composições de Victor, a que deram o nome de Telabranca.

